"Да и сейчас я его люблю", - певица Анастасия Стоцкая не будет доказывать, что ребёнок не от Киркорова

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4 октября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная певица Анастасия Стоцкая заявила, что не будет делать ДНК-тест, чтобы опровергнуть информацию об отцовстве короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова по отношению к её ребенку.

"Раньше сын действительно походил на Киркорова. Сейчас я бы так не сказала. ДНК? Зачем? Скажут, что все куплено. Ну если людям хочется так считать, то пусть думают. Они хотят интригу. Это такая человеческая психология", - заявила певица в "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

По словам ведущей, знаменитости чуть ли не каждый день напоминают о том, что её рёбёнок от известного исполнителя. Стоцкая отметила, что она тоже похожа на Киркорова и её муж имеет схожие черты, и даже отец.

Певица призналась, что много лет назад была влюблена в поп-короля.

"Да и сейчас я его люблю. Как маэстро", - заключила она.