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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Дочки режиссеры Валерии Гай Германики растут редкими красавицами. Валерия опубликовала фото младшей дочки Северины, рожденной от танцора Вадима Любушкина.  Брак Гай Германики и Любушкина продлился всего лишь 10 дней.

Мужчина обманул Валерию, оказалось, в США у него есть семья. Валерия уже была беременна, но сразу развелась с двоеженцем.
До некоторых пор она одна растила дочек Октавию и Северину. Пожалуй, фото младшей девочки она показала впервые.
Северина - наобыкновенной красоты девочка. У нее ангельское личико - голубые глаза, светлые волосы, бровки, словно нарисованные, милая нежная улыбка. Фото маленькой Северины было  в Instagram stories режиссера.  Такое впечатление, что на фото  девочка из  прошлого века.

Минувшим летом на одном из кинофестивалей Валерия Гай Германика показалась с новым мужем и беременной. Возможно, в ее семье уже случилось пополнение.

ИЧ

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