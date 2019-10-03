Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами

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3 октября 2019, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Дочки режиссеры Валерии Гай Германики растут редкими красавицами. Валерия опубликовала фото младшей дочки Северины, рожденной от танцора Вадима Любушкина. Брак Гай Германики и Любушкина продлился всего лишь 10 дней.

Мужчина обманул Валерию, оказалось, в США у него есть семья. Валерия уже была беременна, но сразу развелась с двоеженцем.

До некоторых пор она одна растила дочек Октавию и Северину. Пожалуй, фото младшей девочки она показала впервые.

Северина - наобыкновенной красоты девочка. У нее ангельское личико - голубые глаза, светлые волосы, бровки, словно нарисованные, милая нежная улыбка. Фото маленькой Северины было в Instagram stories режиссера. Такое впечатление, что на фото девочка из прошлого века.

Минувшим летом на одном из кинофестивалей Валерия Гай Германика показалась с новым мужем и беременной. Возможно, в ее семье уже случилось пополнение.