Леди Гага удивила поклонников странным заявлением

Известная американская певица Леди Гага озадачила своих поклонников странным заявлением в Сети. Фанаты пытаются разгадать, что означает сообщение знаменитости, возможно, она просто шутит.
"Я назову свой следующий альбом ADELE", - написала Леди Гага в Twitter.
Поклонники удивились, что певица решила назвать альбом в честь другой исполнительницы и захотели объяснений от знаменитости, пишет ФБА "Экономика сегодня".
Некоторые подписчики начали создавать шуточные мемы на данную тему, а другие выразили мнение, что это просто другая девушка с именем Адель: "Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них".
Сама певица пока не прокомментировала свою новость.