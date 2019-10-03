Леди Гага удивила поклонников странным заявлением

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3 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная американская певица Леди Гага озадачила своих поклонников странным заявлением в Сети. Фанаты пытаются разгадать, что означает сообщение знаменитости, возможно, она просто шутит.

"Я назову свой следующий альбом ADELE", - написала Леди Гага в Twitter.

Поклонники удивились, что певица решила назвать альбом в честь другой исполнительницы и захотели объяснений от знаменитости, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Некоторые подписчики начали создавать шуточные мемы на данную тему, а другие выразили мнение, что это просто другая девушка с именем Адель: "Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них".

Сама певица пока не прокомментировала свою новость.