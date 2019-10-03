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3 октября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе своего супруга продюсера Константина Меладзе с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. По её словам, она "восхищается способностями своего мужа".

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"Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы, погуливать с Эрикой!" - цитирует певицу портал teleprogramma.pro.

Брежнева "поблагодарила" ньюсмейкеров за то, что открыли глаза на супруга.

"Браво", - заключила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)2 Окт 2019 в 10:01 PDT