Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Брежнева об "изменах" супруга: "ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза"

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная российская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе своего супруга продюсера Константина Меладзе с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. По её словам, она "восхищается способностями своего мужа".

Астротиполог рассказал о "кризисе" в отношениях и "будущем ребёнке" Брежневой и Меладзе

Астротиполог рассказал о "кризисе" в отношениях и "будущем ребёнке" Брежневой и Меладзе

"Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы, погуливать с Эрикой!" - цитирует певицу портал teleprogramma.pro.

Брежнева "поблагодарила" ньюсмейкеров за то, что открыли глаза на супруга.

"Браво", - заключила она.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)2 Окт 2019 в 10:01 PDT

БА

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев ответственность за невыполнение минских соглашений.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…