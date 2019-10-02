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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Сергей Соседов порекомендовал Пугачевой "держать язык за зубами"

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился советом Примадонны Диме Билану. Пугачева посоветовала исполнителю перестать извиняться за провальное выступление в Самаре.

Пугачева призвала Билана перестать извиняться

Пугачева призвала Билана перестать извиняться

Соседов напомнил Примадонне, что благосостояние любого артиста в первую очередь зависит от его аудитории, передаёт «Вечерняя Москва». Критик отметил, что Билан поступил абсолютно правильно, попросив прощения у своих поклонников.

«Алле Борисовне я бы посоветовал держать язык за зубами, она должна показывать пример отношения к зрителю. Артисты должны помнить, что живут только за счёт зрителя, должны быть благодарны за ту роскошную жизнь, которую они ведут благодаря зрителю. Без зрителя они никто и ничто», - сказал Соседов.

АБ

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