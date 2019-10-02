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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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«Да мне насрать!» Михаил Боярский забыл, что для "железного коня" ПДД соблюдать обязательно, и попался

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Михаил Боярский видимо забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер бросил свой Mercedes на встречной полосе

Н оставил машину у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной и пошёл по своим делам. ДПС и люди кардинала до средства передвижения всенародно любимого Д'Артаньяна добраться не успели, зато его обнаружили какие-то «канальи», которые опубликовали снимок в Сети.

«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас!» — не стеснялся в варажениях с местными мелиа далеко не гасконец.

 
БИ

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