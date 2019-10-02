Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки. Папа Бэллы Гела Месхи не пришел

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2 октября 2019, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая сестра Лиза и братья Корней и Матвей, а также крестная мама Екатерина Вуличенко.









Папа девочки актер Гела Месхи на празднике не замечен. Екатерина Климова развелась с Месхи минувшим летом. Он был третьим мужем Кати. С бывшими мужьями ювелиром Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко Климова регулярно общается.

В сентябре день рождения не только у ее младшей дочки, но и у сына Корнея.

У Игоря Петренко в новом браке три маленьких дочки, но он всегда находит время повидаться с сыновьями.

Екатерина опубликовала видео поздравления с днем рождения Корнея. Их с Петренко сыну исполнилось 11 лет.

Похоже, с бывшим мужем Гелой Месхи Екатерина такие отношения не поддерживает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)24 Сен 2019 в 7:51 PDT