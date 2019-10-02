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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки. Папа Бэллы Гела Месхи не пришел

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая сестра Лиза и братья Корней и Матвей, а также крестная мама Екатерина Вуличенко.

Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки. Папа Бэллы Гела Месхи не пришел

Папа девочки актер Гела Месхи на празднике не замечен. Екатерина Климова развелась с Месхи минувшим летом. Он был третьим мужем Кати.  С бывшими мужьями ювелиром Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко Климова регулярно общается.

В сентябре день рождения не только у ее младшей дочки, но и у сына Корнея.

У Игоря  Петренко в новом браке три маленьких дочки, но он всегда находит время повидаться с сыновьями.

Екатерина опубликовала видео поздравления с днем рождения Корнея. Их с Петренко сыну исполнилось 11 лет.
Похоже, с бывшим мужем Гелой Месхи Екатерина такие отношения не поддерживает.

 

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)24 Сен 2019 в 7:51 PDT

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