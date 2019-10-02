Иван Ургант намекнул, кому посвящена песня «Вечерний М» Бориса Гребенщикова

Популярный телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу намекнул, кому посвящена композиция «Вечерний М» Бориса Гребенщикова. Музыкант Борис Гребенщиков в своей песне иронизирует над телевизионными пропагандистами.
Пользователи сети решили, что композиция посвящена телеведущему Владимиру Соловьёву.
Иван Ургант вчера в своей программе намекнул, что его коллега ведёт вечернее шоу на одном из федеральных каналов, а по утрам - свою программу на радио.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» иронично сказал: «Мы все, кто работает по вечерам - мы дружная большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга».
После того, как песня «Вечерний М» прозвучала на YouTube, Владимир Соловьёв в Twitter назвал музыканта Бориса Гребенщикова деградировавшим из поэта в куплетисты. По мнению Соловьёва, песня БГ посвящена Урганту. Гребенщиков прокомментировал так: между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние, как между достоинством и позором.