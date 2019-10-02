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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Иван Ургант намекнул, кому посвящена песня «Вечерний М» Бориса Гребенщикова

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com
Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Популярный телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу намекнул, кому посвящена композиция «Вечерний М» Бориса Гребенщикова.  Музыкант Борис Гребенщиков в своей песне иронизирует над телевизионными пропагандистами.

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Пользователи сети решили, что композиция посвящена телеведущему Владимиру Соловьёву.

Иван Ургант вчера в своей программе намекнул, что его коллега ведёт вечернее шоу на одном из федеральных каналов, а по утрам - свою программу на радио.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» иронично сказал: «Мы   все, кто работает по вечерам - мы дружная большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга».

После того, как песня «Вечерний М» прозвучала  на YouTube, Владимир Соловьёв в Twitter назвал музыканта Бориса Гребенщикова деградировавшим из поэта в куплетисты. По мнению Соловьёва, песня БГ посвящена Урганту. Гребенщиков прокомментировал так: между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние, как между достоинством и позором.

ИЧ

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