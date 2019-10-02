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2 октября 2019, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress.com

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заинтересовалась материалами о нарушении ПДД известного музыканта и актёра Михаила Боярского. Сотрудники ГИБДД проведут проверку , чтобы выяснить все обстоятельства незаконной парковки артиста, сообщает kp.ru.

Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

"Проблема эта нам, конечно же, известна. Сейчас мы проводим административное расследование. В случае если фотография реальная, то в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась фотография, на которой якобы Михаил Боярский выходит из "Марседеса", припаркованного на встречной полосе движения на Невском проспекте. Сам музыкант комментировать ситуацию отказался и резко закончил диалог.