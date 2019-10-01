//Шоу-бизнес 13+

1 октября 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-участница скандально известного телешоу "Дом-2" Алена Водонаева ведет колонку в одном из изданий светской хроники. Недавно девушка решила поразмышлять в ней об отношениях бывшей пары Степаненко-Петросян.

Водонаева призналась: она полагала, что по прошествии времени Евгений Ваганович все-таки сможет примириться с Еленой Григорьевной. Однако, судя по заголовкам в СМИ, отношения между бывшими супругами только накалились. Его все чаще видят с молодой спутницей, Она же - злится в одиночестве, запершись в квартире.

"Петросян ходит по тонкому льду, ведя «Инстаграм» светского льва. Его смело можно назвать самым модным пенсионером российской эстрады. Элегантные наряды, фото в роскошных интерьерах, а то и из тренажерного зала - ну и какая бывшая не будет в бешенстве от такого?",- поясняет Алена, передает Телепрограмма.pro.