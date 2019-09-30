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30 сентября 2019, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее так пикантно анонсированная программа, возможно, не выйдет в эфир Первого канала. Борьба за "Пусть говорят". Журналисты пишут, что Первый канал никак не может договориться с Собчак о гонорарах

Напомним, как ранее писали АН, в российских СМИ прошел слух о том, что руководство "Первого" никак не может договориться с телеведущей о гонорарах за программу, в которой Собчак должна заменить Дмитрия Борисова.

Комментируя эту информацию, Ксения заявила, что не знает причин, по которым проект с ее участием до сих пор не вышел в эфир. Она также отметила, что не располагает информацией о том, заморожено данное шоу или нет.

Однако, наряду с этим, светская львица отметила, что причина задержки отнюдь "не лежит в финансовой плоскости". Заморозку телепроекта также опроверг информированный источник на "Первом канале", отмечает издание РБК.