Из-за слухов о болезни Анастасии Заворотнюк актриса Елена Корикова обратилась к министру Владимиру Мединскому

Актриса Елена Корикова в соцсети обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы про нас?" - задала вопрос звезда фильма "Барышня-Крестьянка".
Вероятно, Корикова подняла эту тему из-за распространяемых в СМИ слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
По словам Елены, "в нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию. "... как только слышат известную фамилию, тут же передают информацию желтой прессе и понеслось". Корикова отметила, что "правда только в том, что обратились", а потом СМИ начинают фантазировать и "разрушают жизнь людям искусства, лишая работы, личной жизни, а иногда и самой жизни".
Она привела пример с режиссером Алексеем Николаевичем Сахаровым, который снял "Барышню-крестьянку". По ее словам, он прочитал негативный комментарий о картине, расстроился и умер из-за сердечного приступа.
"... не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов? Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", - обратилась Елена Корикова к главе Минкульта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram