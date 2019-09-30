Из-за слухов о болезни Анастасии Заворотнюк актриса Елена Корикова обратилась к министру Владимиру Мединскому

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30 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Елена Корикова в соцсети обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы про нас?" - задала вопрос звезда фильма "Барышня-Крестьянка".

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Вероятно, Корикова подняла эту тему из-за распространяемых в СМИ слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам Елены, "в нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию. "... как только слышат известную фамилию, тут же передают информацию желтой прессе и понеслось". Корикова отметила, что "правда только в том, что обратились", а потом СМИ начинают фантазировать и "разрушают жизнь людям искусства, лишая работы, личной жизни, а иногда и самой жизни".

Она привела пример с режиссером Алексеем Николаевичем Сахаровым, который снял "Барышню-крестьянку". По ее словам, он прочитал негативный комментарий о картине, расстроился и умер из-за сердечного приступа.

"... не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов? Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", - обратилась Елена Корикова к главе Минкульта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)29 Сен 2019 в 3:41 PDT