Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Из-за слухов о болезни Анастасии Заворотнюк актриса Елена Корикова обратилась к министру Владимиру Мединскому

"Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы"

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com
Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Елена Корикова в соцсети обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой прессы и бесконечной клеветы про нас?" - задала вопрос звезда фильма "Барышня-Крестьянка".

После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк певица Наталья Гулькина написала завещание

После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк певица Наталья Гулькина написала завещание

Вероятно, Корикова подняла эту тему из-за распространяемых в СМИ слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
По словам Елены, "в нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию. "... как только слышат известную фамилию, тут же передают информацию желтой прессе и понеслось". Корикова отметила, что "правда только в том, что обратились", а потом СМИ начинают фантазировать и "разрушают жизнь людям искусства, лишая работы, личной жизни, а иногда и самой жизни".

Она привела пример с режиссером Алексеем Николаевичем Сахаровым, который снял "Барышню-крестьянку". По ее словам, он прочитал негативный комментарий о картине, расстроился и умер из-за сердечного приступа. 

"... не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов? Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", - обратилась Елена Корикова к главе Минкульта.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)29 Сен 2019 в 3:41 PDT

ИЧ

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан