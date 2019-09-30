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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Алену Водонаеву высмеяли из-за внезапно «выросшей» третьей ноги

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Алена Водонаева опубликовала новые соблазнительные фото. Но как и многие российские селебрити, она не поклонница реализма, а потому в ход идет фотошоп. И если руки кривые, а глаз не наметан, то  случаются разнообразные казусы, на которых наших знаменитостей и ловят внимательные подписчики.

 У Алены, помимо пышной груди и тонкой талии, поклонники увидели «третью» ногу. А заодно и не увидели одну руку. В Сети шутят, что новая Венера Милосская не только что-то себе отпилила,  но и добавила.

«Три ноги и одна рука – это сильно!», «А может быть это рука? Пятку чешет. Сразу вспомнилась бессмертная комедия», «Ногиииии....огонь! Все три! Умереть не встать», - комментируют фото подписчики Водонаевой.

БИ

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