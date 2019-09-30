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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky, globallookpress.com
Anton Belitsky, globallookpress.com

В сети появились слухи об измене музыканта Константина Меладзе жене - одной из самых красивых и сексуальных звезд шоу-бизнеса Вере Брежневой. Неужели это правда, что продюсер группы "ВИА Гра"  в отношениях с солисткой коллектива Эрикой Герцег.

О том, что Эрика и муж Веры Брежневой Константин Меладзе любовники, сообщили несколько источников.

 
 
 
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Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg)31 Май 2019 в 4:37 PDT


На измену супруга намекнула и сама Вера. Певица удалила из соцсетей все совместные фото с мужем еще два месяца назад, в начале августа.

 
 
 
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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)18 Авг 2019 в 8:34 PDT

А написала, что не хочет "нервировать завистников". Возможно, тогда она и узнала связи Константина с молодой блондинкой.
Напомним, до Веры Брежневой Константин Меладзе был женат на Яне Сум, пара воспитывала троих детей.
После развода Яна призналась, что Вера и Константин много лет скрывали свой роман.

 
 
 
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Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg)14 Авг 2019 в 11:19 PDT

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