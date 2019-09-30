В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

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30 сентября 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky, globallookpress.com

В сети появились слухи об измене музыканта Константина Меладзе жене - одной из самых красивых и сексуальных звезд шоу-бизнеса Вере Брежневой. Неужели это правда, что продюсер группы "ВИА Гра" в отношениях с солисткой коллектива Эрикой Герцег.

О том, что Эрика и муж Веры Брежневой Константин Меладзе любовники, сообщили несколько источников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg)31 Май 2019 в 4:37 PDT



На измену супруга намекнула и сама Вера. Певица удалила из соцсетей все совместные фото с мужем еще два месяца назад, в начале августа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)18 Авг 2019 в 8:34 PDT

А написала, что не хочет "нервировать завистников". Возможно, тогда она и узнала связи Константина с молодой блондинкой.

Напомним, до Веры Брежневой Константин Меладзе был женат на Яне Сум, пара воспитывала троих детей.

После развода Яна призналась, что Вера и Константин много лет скрывали свой роман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg)14 Авг 2019 в 11:19 PDT