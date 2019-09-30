В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

В сети появились слухи об измене музыканта Константина Меладзе жене - одной из самых красивых и сексуальных звезд шоу-бизнеса Вере Брежневой. Неужели это правда, что продюсер группы "ВИА Гра" в отношениях с солисткой коллектива Эрикой Герцег.
О том, что Эрика и муж Веры Брежневой Константин Меладзе любовники, сообщили несколько источников.
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На измену супруга намекнула и сама Вера. Певица удалила из соцсетей все совместные фото с мужем еще два месяца назад, в начале августа.
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А написала, что не хочет "нервировать завистников". Возможно, тогда она и узнала связи Константина с молодой блондинкой.
Напомним, до Веры Брежневой Константин Меладзе был женат на Яне Сум, пара воспитывала троих детей.
После развода Яна призналась, что Вера и Константин много лет скрывали свой роман.
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