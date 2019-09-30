Как воруют в шоу-бизнесе

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30 сентября 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова ]

группа Quest Pistols

В музыкальном мире просто невероятное количество плагиата, песни словно братья-близнецы совершенно одинаковые. Украденными мелодиями грешат как малоизвестные музыканты, так и короли эстрады.

Редакция « Аргументы Недели» подготовила очередную порцию примеров музыкального жульничества.

И начнем мы с короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова.

В 2002 году вышла песня « Жестокая Любовь», https://www.youtube.com/watch?v=RR8iUVfHvOU на которой артист заработал около 400 млн рублей. Дидье Маруани лидер группы space сумел доказать, что Филипп Киркоров несколько лет исполнял фактически его песню « A symphonic space dream» https://www.youtube.com/watch?v=gCOPVYwR2CA

Еще сравните с песней «Soledad»группы Westlife https://www.youtube.com/watch?v=Lv4sDLAGCmg

В конце 2016 года Елена Темникова выпустила песню « Импульсы» ,https://www.youtube.com/watch?v=-T5G2j9Og8c, которая сразу стала лидером многих хит-парадов, однако, песня очень напоминала британскую поп группу Gordon city с композицией «no more»https://www.youtube.com/watch?v=JzPVX0X_Mdk

Известная своим фриковым поведением группа Quest Pistols песню «Я устал, хочу любви» https://www.youtube.com/watch?v=mu4hcTHU4M4впервые исполнила в 2007 году, мелодию группа взяла у голландских рок-н-ролльщиков Chooking Blue «Long Lonesome road» 1969 года https://www.youtube.com/watch?v=TvcOADJVdEA

В 2007 году DJ Smash выпустил настоящий хит нулевых «Moscow never sleeps», https://www.youtube.com/watch?v=NoqJ1VdmlcU по утверждению автора трек был с первых до последних нот написал самостоятельно. Однако этот трек уж очень похож на песню итальянской группы Cappella «Move on baby» 1994 года. https://www.youtube.com/watch?v=mS1dAovhXOc Или вышедшую чуть позже в том же году песню проекта Ice MC «Dark night rider» https://www.youtube.com/watch?v=Nffd_F-Rv90

Продолжение следует