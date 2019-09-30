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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Как воруют в шоу-бизнесе

, 11:29 [ «Аргументы Недели», ]

группа Quest Pistols
группа Quest Pistols

В музыкальном мире просто невероятное количество плагиата, песни словно братья-близнецы совершенно  одинаковые. Украденными мелодиями грешат как малоизвестные музыканты, так и короли эстрады.

Редакция « Аргументы Недели» подготовила очередную порцию примеров  музыкального жульничества.

И начнем мы с короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова.

В 2002 году вышла песня « Жестокая Любовь», https://www.youtube.com/watch?v=RR8iUVfHvOU на которой артист заработал около 400 млн рублей. Дидье  Маруани лидер группы space сумел доказать, что Филипп Киркоров несколько лет исполнял фактически его песню « A symphonic space dream» https://www.youtube.com/watch?v=gCOPVYwR2CA

Еще сравните с песней «Soledad»группы Westlife  https://www.youtube.com/watch?v=Lv4sDLAGCmg

В конце 2016 года Елена Темникова выпустила песню « Импульсы» ,https://www.youtube.com/watch?v=-T5G2j9Og8c,  которая  сразу стала лидером многих хит-парадов, однако, песня очень напоминала британскую поп группу Gordon city  с композицией «no more»https://www.youtube.com/watch?v=JzPVX0X_Mdk

Известная своим фриковым поведением группа Quest Pistols   песню «Я устал, хочу любви» https://www.youtube.com/watch?v=mu4hcTHU4M4впервые исполнила  в 2007 году, мелодию группа взяла у голландских рок-н-ролльщиков Chooking Blue «Long Lonesome road» 1969 года https://www.youtube.com/watch?v=TvcOADJVdEA

В 2007 году  DJ Smash выпустил настоящий хит нулевых «Moscow never sleeps», https://www.youtube.com/watch?v=NoqJ1VdmlcU по утверждению автора трек был с первых до последних нот написал самостоятельно. Однако этот трек уж очень похож на песню итальянской группы Cappella «Move on baby» 1994 года. https://www.youtube.com/watch?v=mS1dAovhXOc Или вышедшую чуть позже в том же году песню проекта Ice MC «Dark night rider» https://www.youtube.com/watch?v=Nffd_F-Rv90

Продолжение следует 

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