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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Певица Наталья Подольская продемонтрировала стройные ноги в коротких шортиках

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

У Владимира Преснякова-младшего жена - красавица. Певица Наталья Подольская продемонстрировала стройные ноги в коротких шортиках. Супруга Преснякова раскрыла, что в таком наряде она щеголяет на отдыхе на Капри.

А отдыхает артистка с сестрой-двойняшкой, но без мужа. Подольская опубликовала серию пляжных фото и снимков в нарядах для отдыха. Фолловеры прокомментировали модный выход Натальи.

Многие раскритиковали костюмчик Наташи, напоминающий пижамку.  "Всё-таки пижамный стиль на выход это как то не наше скажем всё. Диковато как-то", - написали ей замечание в комментариях. "Только наши артисты стараются обвесится брендами... Посмотрите Голливуд в обычной жизни... ", - призвали супругу Преснякова.

 

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)28 Сен 2019 в 4:31 PDT

Далее последовало фото в мини-шортах. "Дорогие мои подписчики !!! Сюда я тоже хотела надеть носки , но в последний момент вспомнила о Вас и решила пожалеть !!! Вы ТАК расстраиваетесь. А я Вас люблю", - предупредила певица.

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)28 Сен 2019 в 11:37 PDT

Фото сестер в бикини фолловерам понравилось.

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)29 Сен 2019 в 6:05 PDT

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