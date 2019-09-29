Певица Наталья Подольская продемонтрировала стройные ноги в коротких шортиках

У Владимира Преснякова-младшего жена - красавица. Певица Наталья Подольская продемонстрировала стройные ноги в коротких шортиках. Супруга Преснякова раскрыла, что в таком наряде она щеголяет на отдыхе на Капри.
А отдыхает артистка с сестрой-двойняшкой, но без мужа. Подольская опубликовала серию пляжных фото и снимков в нарядах для отдыха. Фолловеры прокомментировали модный выход Натальи.
Многие раскритиковали костюмчик Наташи, напоминающий пижамку. "Всё-таки пижамный стиль на выход это как то не наше скажем всё. Диковато как-то", - написали ей замечание в комментариях. "Только наши артисты стараются обвесится брендами... Посмотрите Голливуд в обычной жизни... ", - призвали супругу Преснякова.
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Далее последовало фото в мини-шортах. "Дорогие мои подписчики !!! Сюда я тоже хотела надеть носки , но в последний момент вспомнила о Вас и решила пожалеть !!! Вы ТАК расстраиваетесь. А я Вас люблю", - предупредила певица.
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Фото сестер в бикини фолловерам понравилось.
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