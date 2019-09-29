Леонид Агутин показал фото их с Анжеликой Варум дочери. В сети теперь гадают, на кого девушка похожа

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29 сентября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

Лиза Варум занимается музыкой, поет в своей группе. Знаменитый отец показал фото с выступления дочери.

"Все таки, больше папина дочь", - начали комментировать фолловеры и кто-то пошутил: "Два в одном! Леонджелика".

"Шикарная", "Какая красивая", "Эффектная мадам!", "Какая яркая, красивая и, видимо, интересная личность!" - понравилась дочь Варум и Агутина пользователям сети.

Дочь артистов живет в Майами с самого детства, там и увлекалась музыкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)28 Сен 2019 в 7:42 PDT