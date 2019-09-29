Леонид Агутин показал фото их с Анжеликой Варум дочери. В сети теперь гадают, на кого девушка похожа

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.
Лиза Варум занимается музыкой, поет в своей группе. Знаменитый отец показал фото с выступления дочери.
"Все таки, больше папина дочь", - начали комментировать фолловеры и кто-то пошутил: "Два в одном! Леонджелика".
"Шикарная", "Какая красивая", "Эффектная мадам!", "Какая яркая, красивая и, видимо, интересная личность!" - понравилась дочь Варум и Агутина пользователям сети.
Дочь артистов живет в Майами с самого детства, там и увлекалась музыкой.
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