Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка породы Акита Ину.
Такая собака есть у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Летучая называет своего питомца чудом, и никак не может выбрать кличку. За помощью обратилась к подписчикам в Инстаграм.
Лена опубликовала видео, на котором запечатлена малышка. "Сбылась мечта, помогите назвать это мое новое чудо. Порода Акита Ину, и кличку хочу японскую", - рассказала она.
"Акайо - умный; Айбо - привязанность; Айкен - любимая собака; Акаруй - веселый", - советуют телезвезде.
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