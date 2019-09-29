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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Елена Летучая похвалилась сбывшейся мечтой и призвала поклонников помочь в выборе имени "новому чуду"

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка породы Акита Ину.

Такая собака есть у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Летучая называет своего питомца чудом, и никак не может выбрать кличку. За помощью обратилась к подписчикам в Инстаграм.
Лена опубликовала видео, на котором запечатлена малышка. "Сбылась мечта, помогите назвать это мое новое чудо. Порода Акита Ину, и кличку хочу японскую", - рассказала она.

"Акайо - умный; Айбо - привязанность; Айкен - любимая собака; Акаруй - веселый", - советуют телезвезде.

 

 
 
 
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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)27 Сен 2019 в 10:48 PDT

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