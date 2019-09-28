"Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует..." - Бочкарева не комментирует видео задержания

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28 сентября 2019, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва, globallookpress.com

39-летняя актриса Наталья Бочкарева знает, что в сети появилось видео. Но она отказалась комментировать его. В субботу, 28 сентября, СМИ сообщили о задержании правоохранителями актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.

В МВД сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином. Источник в правоохранительных органах уточнил, что с порошком задержана актриса Наталья Бочкарева, - сообщает РИА Новости. В сети появилось также видеозапись задержания женщины.

Это видео Наталья Бочкарева обсуждать отказывается. Она утверждает, что в этот субботний вечер у нее все хорошо, и она находится с детьми дома.

"Знаете, как передача "Скандалы. Интриги. Расследования" - сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует..." - цитирует агентство Бочкареву.