Яна Рудковская согласилась уступить Татьяне Навке

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28 сентября 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бизнесвумен, супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская согласилась уступить фигуристке Татьяне Навке. Рудковская и Плющенко, как и Навка, готовят новогодние представления с участием своих младших детей.

Навка рассказала, что в сказке на льду - "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" будет выступать ее дочь Надежда Пескова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)27 Сен 2019 в 5:19 PDT



"...Да, моя Надюша будет участвовать!!! Для неё это пока увлекательное и интересное приключение, съёмки ролика шли довольно долго, до позднего вечера, но мой маленький ангел успешно со всем справилась на все 100%!!!!", - анонсировала она проморолик.

Татьяна Навка назвала дату премьеры своего представления. Оказалось, что ранее на эту дату свою премьеру объявила Яна Рудковская. В "Золушке" на льду танцуют олимпийские чемпионы Юлия Липницкая, Аделина Сотникова и Евгений Плющенко. И шестилетний Саша Плющенко.

В этом можно было бы увидеть плагиат, но Яна Рудковская так не считает. Единственное, что ее огорчило - это совпадение дат премьер. Продюсер шоу согласилась уступить Навке.

"Мне очень приятно было узнать, что наша талантливая подруга, великолепная фигуристка и замечательная женщина Таня Навка находит в нашей дружбе не только личное, но и творческое вдохновение", — сказала Рудковская и отметила, что не сомневается в грандиозном успехе Надюши.

Бизнесвумен, хотя и назначила день премьеры раньше, решила уступить фигуристке и готова перенести премьеру "Золушки" на другое число, - сообщает "7 Дней". "Вот уступлю, так как тот случай, что не жалко", — заявила Яна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)28 Сен 2019 в 4:14 PDT