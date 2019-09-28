Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об Анастасии Заворотнюк

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28 сентября 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об актрисе Анастасии Заворотнюк. Поклонники самой красивой "няни", звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько недель переживают за ее здоровье.

Известно, что Анастасия лежит в одной из частных российских больниц. Анастасия Волочкова выложила в Инстаграм архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период" и рассказала: "Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...".

Слова "молиться о душе" возмутили подписчиков сети. На Волочкову обрушились с критикой, и она изменила текст с другими словами: "....Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении..."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)27 Сен 2019 в 8:52 PDT

Комментарии она отключила.

СМИ написали много разных слухов о здоровье актрисы. Якобы у нее рак мозга.

Официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк нет.