"Самый мой любимый и первый мой режиссёр!" - Алёна Хмельницкая о Марке Захарове

Актриса театра и кино Алёна Хмельницкая переживает из-за смерти режиссёра Марка Захарова и поделилась воспоминаниями о нём. Хмельницкая вспомнила, как в детстве мама впервые привела её на спектакль Марка Захарова. А потом ей посчастливилось работать у Захарова.
"Марк Анатольевич Захаров... Эпоха ! Планета! Грандиозный, невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссёр!!!", - - пишет актриса в Инстаграм.
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Она опубликовала уникальное видео - отрывок из легендарной "Юноны и Авось".
"Абсолютным счастьем было работать в Вашем театре, присутствовать на репетициях, слушать и учиться у Вас ... Спасибо Вам за всё! Вечная , светлая память ... Аллилуйя любви!!", - пишет актриса.
Актёр "Ленкома" Дмитрий Певцов просто опубликовал фото худрука.
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"Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер!" - написал Максим Галкин и выразил соболезнования дочери Марка Анатольевича и его близким: "Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным"
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