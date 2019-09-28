"Самый мой любимый и первый мой режиссёр!" - Алёна Хмельницкая о Марке Захарове

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28 сентября 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино Алёна Хмельницкая переживает из-за смерти режиссёра Марка Захарова и поделилась воспоминаниями о нём. Хмельницкая вспомнила, как в детстве мама впервые привела её на спектакль Марка Захарова. А потом ей посчастливилось работать у Захарова.

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"Марк Анатольевич Захаров... Эпоха ! Планета! Грандиозный, невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссёр!!!", - - пишет актриса в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)28 Сен 2019 в 4:25 PDT

Она опубликовала уникальное видео - отрывок из легендарной "Юноны и Авось".

"Абсолютным счастьем было работать в Вашем театре, присутствовать на репетициях, слушать и учиться у Вас ... Спасибо Вам за всё! Вечная , светлая память ... Аллилуйя любви!!", - пишет актриса.

Актёр "Ленкома" Дмитрий Певцов просто опубликовал фото худрука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)28 Сен 2019 в 6:40 PDT

"Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер!" - написал Максим Галкин и выразил соболезнования дочери Марка Анатольевича и его близким: "Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)28 Сен 2019 в 2:53 PDT