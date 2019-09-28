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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

По блату в телешоу, а потом замуж. Блогеры выяснили, когда же познакомилась победительница "Холостяка" с медиа-менеджером ТНТ

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

В общем-то ничего сверхъестественного журналисты не откопали. Как говорится, все все понимали, что им нагло врут в лицо, но делали вид, что верят. Дарья Клюкина, ставшая женой скромного менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова с нескромным банковским счётом, рассказала романтическую историю, как только после разрыва с Егором Кридом, которому она признавалась в любви на всю страну, встретила своего принца на белом… ну, что там сейчас у современных завидных женихов.

Поверил в это мало кто, ну разве что поклонники Егора Крида, которые до сих пор пишут, что рэпер и Клюкина были «такой красивой парой» и как жаль, что они расстались. И то верят фанаты лишь потому, что им страсть как не хочется признаваться, что их кумир так же как и девочка из глубинки, морочил им голому. «А может он не знал?» - наивно вопрошают они. Нет, девочки, знал! В программе все знали, кто такая Даша - от главного продюсера до реквизитора.

«По официальной версии, Клюкина познакомилась с миллионером после съёмок последнего «Холостяка» и расставания с Кридом. Но в 2017 году Даша принимала участие в съемках сериала на ТНТ «Улица». И познакомились они с Чоповым именно тогда. Он же с 2008 по 2015 год занимал должность заместителя председателя правления ОАО «ТНТ-Телесеть». Участие Клюкиной в «Холостяке» было её тщательно продуманным пиаром под покровительством Чопова. Помимо прочего, Даша сама не раз говорила, как устала прятать свои отношения с Вовой — ни в кино  сходить, ни в «любимые рестораны», - пишет telegram-канал «Небожена».

Ну а что? Девочка из уральской провинции, отец - тюремный надзиратель. И тут такое счастье привалило. Как говорится, дай Бог!

БИ

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