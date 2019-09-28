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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Рожать от соседа - исконная традиция российской провинции", в Сети обсуждают развод Мисс Москвы и экс-короля Малайзии

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Мисс Москва 2015 года из Таганрога Оксана Воеводина в интервью журналистам рассказала, что до сих пор не понимает, почему с ней развелся ее муж – экс-король король Малайзии Мухаммад V. Странно, а она  не понимает, зачем несколько месяцев водила всех за нос, писала посты про прекрасную семейную жизнь, про счастливого супруга, ставшего отцом, если по ее же словам муж бросил ее еще на четвертом месяце беременности и даже не видел «наследника».

Она призывает Мухаммада одуматься и осознать, что у него есть сын, у которого «азиатское лицо». «Мне не нужно никому ничего доказывать, потому что это его сын, рожденный в законном браке. Он похож на своего отца, у него азиатское лицо», - утверждает Воеводина. Да правда, чего ещё ему надо-то? Не белорус ведь какой-то родился. Не немец!

«Мне кажется, нужно быть полностью отмороженной, чтобы выйти замуж за короля и залететь от кого-то другого. А вот в Таганроге девчонки намного задорнее, смелее и более отморожены. Рожать не от мужа, а от соседа - исконная традиция российской провинции. По статистике треть детей зачата где-то на стороне, а муж-дурачок воспитывает чужое потомство», - обсуждает ситуацию у себя в блоге Лена Миро.

Мисс Москва, конечно, лукавит, говоря, что ей ничего не надо, потому что официальное признание ребенка сыном султана это и есть и статус, и положение, и богатства.

«Оксана гадает, где же спалилась, почему муж так резко отправил её домой? Ну, я думаю, что служба безопасности короля всё-таки где-то спалила ее. Это вам не Таганрог с его тёмными улочками, в конце-то концов. Да и камеры, наверное, везде». – предполагает блогер, хотя сама Воеводина рассказала, что готова пройти с ребенком тест ДНК.

Но слишком много вранья в этой истории. "У русских баб и так слава проституток по все миру, и такие как ты этому подтверждение", - комментируют  новость пользователи в Сети.

БИ

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