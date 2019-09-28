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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Волочкова напугала поклонников сообщением о здоровье Заворотнюк

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя в Instagram-аккаунте видео с Анастасией Заворотнюк и сопроводила её странной подписью, которая напугала поклонников актрисы.

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«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...», - написала Волочкова.

Подписчики восприняли призыв молиться о душе актрисы как трагическую новость. В комментариях Волочковой посоветовали точнее формулировать свои мысли и отметили, что в таких случаях молиться нужно за здравие.

АБ

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