Волочкова напугала поклонников сообщением о здоровье Заворотнюк

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя в Instagram-аккаунте видео с Анастасией Заворотнюк и сопроводила её странной подписью, которая напугала поклонников актрисы.
«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...», - написала Волочкова.
Подписчики восприняли призыв молиться о душе актрисы как трагическую новость. В комментариях Волочковой посоветовали точнее формулировать свои мысли и отметили, что в таких случаях молиться нужно за здравие.