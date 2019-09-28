Александр Друзь рассказал о своем возвращении на телеигру «Что? Где? Когда?» после скандала с подкупом. При этом он не исключил возможности своего появления на передаче 28 сентября.
«На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться… Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», - сказал Друзь.
При этом он отметил, что не будет принимать участия в финальных играх, потому что все команды уже сформированы, и вместо него заявлен другой игрок, передаёт RT слова знатока.