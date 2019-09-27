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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Ну хоть там на шпагат не сядет", Анастасия Волочкова добралась до "Битвы экстрасенсов"

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ

Скандальная балерина Анастасия Волочкова добралась уже до «Битвы экстрасенсов». Нет, она не претендует на лавры медиума или ясновидящей, но решила выступить под маской «Мистера Х», чьи секреты и должны разгадать участники программы. Хотя вроде и секретов-то никаких нет, вся жизнь у бывшей примы на публику, но хорошие продюсеры обязательно придумают историю, лишь бы зрителя зацепить.

«Надеюсь, хоть там не будет ее любимого шпагата», «Ну и какие скелеты из ее шкафа они смогут вытащить после Собчак, которая уже везде залезла», «Очередную игрушку из магазина для взрослых найдут», - комментируют новость пользователи Сети.

Но даже если в программе про магию Анастасия и не покажет свой «коронный номер», в личном аккаунте Instagram балерина теперь публикует видеоуроки, где объясняет, как правильно тренировать те или иные группы мышц и учит садиться правильно! на шпагат.

БИ

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