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27 сентября 2019, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: instagram

В Сети несколько дней осуждали, а достоин ли рэпер Гуф быть новым "Холостяком". Ему припомнили и его многочисленные измены и похождения с эскортницами и даже решили, что таким образом музыкант хочет реабилитироваться за скандальный клип "Москва", который получил рекордное количество дизлайков у слушателей.

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

Но все руководство канала ТНТ решило разом прекратить все пересуды. Гуф не будет новым участником шоу "Холостяк". В официальном заявлении пресс-службы говорится, что он рассматривался на эту роль, но в итоге выбрали другого кандидата. Кто же мог оказаться лучше Гуфа? Да, по сути, кто угодно...

"Ну хоть в чем-то продюсеры смогли сообразить, не формат он для этой программы", "Да они просто желающих девчонок для него не набрали", "Опять очередного слащавого мальчика на экран протащат", - коммантируют новость пользователи Сети.