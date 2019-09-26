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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Астропсихолог уверена в "ранней смерти" Заворотнюк

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. По её словам, информация в изданиях об онкологии знаменитости преувеличена.

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Виттрок отметила, что в Сети про Заворотнюк пишут много "нелепостей и неправды". Астропсихолог добавила, что, скорее всего, актриса не была в коме, потому что в её гороскопе про это ничего не сказано, однако есть намёк на "раннюю смерть".

"В нем есть указание на раннюю смерть"прекрасной няни", никаким сомнениям не подлежит. Там присутствуют классические данные, говорящие о том, что ее век может быть коротким: напряженный аспект Солнца к Луне", - передаёт её слова портал "obozrevatel.com".

Астропсихолог считает, что онкология могла возникнуть после ЭКО. Она объяснила, что во время процедуры гормоны становятся очень активными. Именно они могли активизировать раковые клетки, которые есть в организме каждого человека.

Однако, по мнению Виттрок, Заворотнюк могла пережить сильный стресс или получить травму, а возможно всему виной гормональная терапия.

БА

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