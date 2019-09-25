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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.

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По словам Нинидзе, она давно знакома с семьёй Виторгана. При этом артистка отметила, что поддерживает решение Максима сохранить дружеские отношения с бывшей женой Ксенией Собчак, передаёт СтарХит. Она подчеркнула, что и экс- супруг Нино Кирилл Плетнев до сих пор остался «вхож к ним в дом».

«Я только за! Я и маму Максима — Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом — Эммануилом Виторганом прекрасно знакома... Считаю, что и с бывшими надо уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась», - рассказала Ия Нинидзе.

АБ

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