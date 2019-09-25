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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Бывший гримёр Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева рассказала подробности её заболевания. По её словам, обмороки и головные боли начались у актрисы десять лет назад, сообщает КП.

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"От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания", - поделилась женщина.

Лосева добавила, что у актрисы появлялись необъяснимые аллергические реакции, поэтому она просила наносить грим всегда новой кисточкой. Женщина отметила, что Заворотнюк всегда шутила, мол сделайте меня красивой. Коллеги могли ждать по 40 минут, пока её накрасят, вспоминает гримёр.

Доктор наук, профессор Александр Тепляшин подтвердил, что головные боли и обмороки являются симптомами опухоли головного мозга. Эксперт объяснил, что новообразование может расти стремительно, а может постепенно. 

БА

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