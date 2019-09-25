Госпитализация Сергея Гармаша оказалась фейком

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25 сентября 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Комсомольская Правда

Во вторник утром в СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Гармаша. Сообщалось, что артист разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Предположительно, он не удержался на ногах из-за сильного алкогольного опьянения.

Информацию опровергнул официальный представитель актера Олег Будрин. В комментарии Nation News он заявил, что Гармаш улетел из Ростова тем же рейсом, а сейчас уже снимается в Санкт-Петербурге.

"Бред собачий, ничего он не разбил. Он в аэропорту неудачно упал и ударился головой. Ему потребовалась небольшая медицинская помощь. Но с ним все в порядке, мы улетели тем же рейсом. И сейчас он уже снимается в Петербурге", — заявил Будрин.