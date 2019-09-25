"Кастинг через постель", Собчак сыграет в новом сериале Богомолова

Ксения Собчак получила роль в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». В Инстаграме Ксения опубликовала фотографию символической тарелки - по традиции ее разбивают перед началом съемок с именами членов съемочной группы и актеров.
Сначала подписчики решили, что телеведушая просто так рекламирует проект мужа, но потом на тарелке обнаружилась и ее фамилия. «Прошла кастинг у одного известного режиссера»,- подписала фото экс-кандидат в президенты.
«Все правильно, все в дом, все в семью. А пусть Собчак вообще все роли в фильме сыграет! Она ж великая актриса», «А Виторган не прошел? Чёт не нашла в списке», «Как раз тот случай, когда кастинг через постель», - комментируют новость подписчики.