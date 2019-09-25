СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

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25 сентября 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Источник, близкий с ситуацией заболевания Анастасии Заворотнюк, рассказал, что в палату к знаменитости родные принесли бумаги для составления завещания. По его словам, актриса могла улаживать детали с оформлением.

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"В палату к Заворотнюк могли принести бумаги для оформления завещания... В завещании всегда есть фраза, что мол я, "находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение", - передаёт слова собеседника портал "Дни.ру".

Уточняется, что наследниками первой очереди являются две дочери звезды, сын, муж и мама. Однако актриса решила как-то иначе распределить движимое и недвижимое имущество.

Известно, что сейчас Заворотнюк пришла в себя и находится в отделении лучевой терапии на самом нижнем этаже одной из московских клиник, у входа в палату знаменитости дежурят охранники, пишет teleprogramma.pro.