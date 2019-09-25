55-летняя Вика Цыганова покорила поклонников идеальной фигурой в раздельном бикини

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25 сентября 2019, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская певица Виктория Цыганова поделилась с поклонниками яркой фотографией с отдыха во Франции. Знаменитость решила продлить себе лето в курортном городе Бонифачо.

"Всем любви и полёта!", - пожелала певица подписчикам в Instagram.

На фотографии Цыганова позирует в белоснежном раздельном купальнике в парео ярко-розового цвета на яхте на фоне морского пейзажа. Нужно отметить, что 55-летняяя певица находится в прекрасной физической форме, пишет teleprogramma.pro.

Поклонники оценили стройную и женственную фигуру знаменитости. По их мнению, Цыганова с годами совершенно не меняется и сохраняет прекрасный внешний вид, другие отметили, что певица не просто женщина, а "целая вселенная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)24 Сен 2019 в 6:27 PDT