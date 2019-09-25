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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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55-летняя Вика Цыганова покорила поклонников идеальной фигурой в раздельном бикини

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная российская певица Виктория Цыганова поделилась с поклонниками яркой фотографией с отдыха во Франции. Знаменитость решила продлить себе лето в курортном городе Бонифачо.

"Всем любви и полёта!", - пожелала певица подписчикам в Instagram.

На фотографии Цыганова позирует в белоснежном раздельном купальнике в парео ярко-розового цвета на яхте на фоне морского пейзажа. Нужно отметить, что 55-летняяя певица находится в прекрасной физической форме, пишет teleprogramma.pro.

Поклонники оценили стройную и женственную фигуру знаменитости. По их мнению, Цыганова с годами совершенно не меняется и сохраняет прекрасный внешний вид, другие отметили, что певица не просто женщина, а "целая вселенная".

 
 
 
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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)24 Сен 2019 в 6:27 PDT

БА

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