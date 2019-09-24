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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Мисс Крым-2019" стала жительница Севастополя

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Победительницей конкурса красоты "Мисс Крым" 2019 года стала Елизавета Свириденко из города Севастополя. Об этом сообщили организаторы и жюри конкурса в понедельник, 23 сентября.

Конкурс завершился в минувшее воскресенье в Ялте, мероприятие прошло при поддержке министерства курортов и туризма Крыма и администрации Ялты. На конкурс поступило 600 заявок, в финал вышли 15 конкурсанток.

По словам девушки, она пока не верит, что это произошло именно с ней, и очень благодарна организаторам за бесценный опыт. В следующем году Лиза будет представлять полуостров на Филиппинах на конкурсе "Мисс Земля".

АС

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