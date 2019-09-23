Лукашенко наградил Пугачеву орденом

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23 сентября 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении советской и российской певицы Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Награда присвоена Примадонне за большой вклад в укрепление белорусско-российских культурных отношений.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября», - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что высокую награду Пугачева получила за свой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление культурных связей между Белоруссией и Россией, передаёт РИА Новости.