«Друзь больше не будет», магистр возвращается в «Что? Где? Когда?»

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23 сентября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?». Несмотря на то, что Первый канал был против его появления в эфире, производители шоу сумели убедить телевизионщиков, что «Друзь больше не будет».

В свою очередь, Александр принёс извинения всем участникам скандальной истории, когда его обвинили в попытке подкупа организаторов телешоу "Как стать миллионером". Друзь вернётся в эфир уже в этом сезоне, но играть сможет только в следующем, пишет telegram-канал "Baza". О том, как именно удалось уговорить руководства Первого, вернуть в игру дискредитировавшего себе подкупом магистра, журналисты не сообщают.