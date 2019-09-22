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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

22 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные формы в красном бикини.

Певица поставила камеру перед собой и из лежачего положения начала выполнять известную асану, поднимая и вытягивая корпус. Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст.

Кадры такой спортивной тренировки певицы взбудоражили ее фанатов не на шутку. Девушки смотрят видео и завидуют форме 46-летней Наташи, интересуясь ее диетой, а молодые люди делают певице красноречивые комплименты.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)21 Сен 2019 в 3:54 PDT

АС

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