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Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео
22 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные формы в красном бикини.
Певица поставила камеру перед собой и из лежачего положения начала выполнять известную асану, поднимая и вытягивая корпус. Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст.
Кадры такой спортивной тренировки певицы взбудоражили ее фанатов не на шутку. Девушки смотрят видео и завидуют форме 46-летней Наташи, интересуясь ее диетой, а молодые люди делают певице красноречивые комплименты.
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