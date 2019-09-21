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21 сентября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Инцидент с участием Аллы Борисовны и Ксении Собчак произошел на конкурсе "Новая волна" в Юрмале в середине нулевых годов. По словам критика, Собчак была ведущей одного из конкурсных дней, Примадонна - гостем фестиваля.

"Ксения объявляла артистов в иронично-саркастичной манере, - рассказал Сергей. - Киркорова, например, представила как "короля, который уже не тот", или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны".

"Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться?", - позже отчитывала Примадонна Ксению за кулисами. В итоге она подчеркнула, что Собчак до Киркорова "еще расти и расти", пишет МК.