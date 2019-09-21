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Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Говорят, что он обойдется телеведущей в 40 миллионов

21 сентября 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Уже известно, что дом четы Собчак и Богомолова расположен в Подмосковье.

Еще в июне стройка находилась на стадии фундамента. "За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт не по дням, а по часам!" — написал она. Площадь будущего дома — 1000 квадратных метров. По самым скромным подсчетам, Собчак намеревается потратить на его строительство не менее 40 миллионов рублей.

Кроме того, в свое время Ксения Собчак заявляла, что собирается строить дом с двумя детскими комнатами, а это значит.  что слухи о беременности экс-кандидада в президенты могут оказаться вовсе не слухами.

БИ

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