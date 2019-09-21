СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

//Шоу-бизнес 13+

21 сентября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В СМИ в субботу, 21 сентября, появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сегодня сообщил друг артистки – известный журналист Сергей Майоров.

"Заворотнюк в глазах людей воспринимается как хороший знакомый", - психолог об ажиотаже вокруг болезни актрисы

По словам Майорова, соответствующую информацию ему предоставила директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова, передает телеканал НТВ. Журналист подчеркнул, что у родственников актрисы появилась надежда на то, что "все может обойтись". Сергей добавил, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк страдает от рака мозга. Ни актриса, ни ее родные к настоящему моменту эти данные не подтвердили.