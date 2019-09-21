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Волочкова решила давать советы по поддержанию формы своим подписчицам
21 сентября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит за своим рационом.
Анастасия опубликовала на своей страничке фотографию, на которой она позирует в мини-платье и босоножках на каблуках. Этот наряд подчеркнул стройность и подтянутость ее фигуры.
Балерина поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им идея создания рубрики "Советы и упражнения от Анастасии Волочковой". Артистка планирует рассказывать своим фолловерам, как поддерживать тело в хорошем виде, как питаться и правильно париться в бане.
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