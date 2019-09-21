Волочкова решила давать советы по поддержанию формы своим подписчицам

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21 сентября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит за своим рационом.

Анастасия опубликовала на своей страничке фотографию, на которой она позирует в мини-платье и босоножках на каблуках. Этот наряд подчеркнул стройность и подтянутость ее фигуры.

Балерина поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им идея создания рубрики "Советы и упражнения от Анастасии Волочковой". Артистка планирует рассказывать своим фолловерам, как поддерживать тело в хорошем виде, как питаться и правильно париться в бане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Сен 2019 в 12:43 PDT