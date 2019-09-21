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Ургант показал редкий снимок подросшей младшей дочери

21 сентября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный телеведущий и актёр Иван Ургант поделился с поклонниками снимком подросшей младшей дочери Леры. Известно, что сегодня маленькой девочке исполнилось четыре года.

Ургант подписал фотографию: "I Love 4". Тем самым поздравил юную красавицу с днём рождения. Фанаты телеведущего поздравили звёздную дочку с праздником, пожелали ей здоровья и счастья, а также отметили, что Лера растёт красавицей и очень похожа на отца.

Напомним, что Валерия родилась в браке с Натальей Кикнадзе. У пары есть ещё один совместный ребёнок - 11-летняя дочь Нина Ургант, которую назвал в честь бабушки телеведущего - известной актрисы.

 
 
 
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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)21 Сен 2019 в 12:43 PDT

БА

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