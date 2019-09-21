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СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино

21 сентября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

СМИ сообщают, что похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева почти перестали приглашать сниматься в кино. Ранее проблемы со здоровьем заставили артиста заняться собой и сбросить лишний вес.

Согласно некоторой информации, Семчева по-прежнему с радостью принимают в театре, а вот приглашения на съемки в кино резко сократились. Как сообщает "СтарХит", сам Александр ранее признался, что теперь вынужден принимать участие в скандальных телешоу, поскольку за это хорошо платят. "Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег",  – отметил актер.

Напомним, ранее Александр Семчев весил более 180 кг. Теперь артист строго следит за своим питанием, ест маленькие порции и пьет много воды. 

ЕТ

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