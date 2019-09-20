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Поклонники высоко оценили вечерний образ "юной" Екатерины Климовой

20 сентября 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Известная актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новые фото: 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. Поклонники нашли любимицу заметно помолодевшей.

Накануне вместе с подругой Климова пришла в Большой театр посмотреть новую постановку оперы Чайковского "Евгений Онегин" режиссера Евгения Арье. Наряд с глубоким декольте не оставил фолловеров равнодушными.

"Екатерина - символ женственности, грации и какого-то эликсира молодости!", "Нежная и красивая", "Совсем девочка" - восторгаются поклонники, многие из которых гадают, что означает татуировка на плече их любимицы.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)19 Сен 2019 в 9:01 PDT

АС

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