//Шоу-бизнес 13+

20 сентября 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Известная актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новые фото: 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. Поклонники нашли любимицу заметно помолодевшей.

Накануне вместе с подругой Климова пришла в Большой театр посмотреть новую постановку оперы Чайковского "Евгений Онегин" режиссера Евгения Арье. Наряд с глубоким декольте не оставил фолловеров равнодушными.

"Екатерина - символ женственности, грации и какого-то эликсира молодости!", "Нежная и красивая", "Совсем девочка" - восторгаются поклонники, многие из которых гадают, что означает татуировка на плече их любимицы.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)19 Сен 2019 в 9:01 PDT