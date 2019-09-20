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Фигуристы обвинили олимпийского чемпиона Ягудина в пиаре на недуге Заворотнюк

20 сентября 2019, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российские фигуристы обвинили своего коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах СМИ.

Друзья Заворотнюк рассказали о её самочувствии

Друзья Заворотнюк рассказали о её самочувствии

Несколько дней назад Ягудин принял участие в телевизионном ток-шоу на Первом канале, где обсуждалась болезнь Заворотнюк. Олимпийского чемпиона представили как друга семьи артистки.

Фигурист Максим Траньков, ставший собеседником корреспондентов издания kp.ru, комментируя приход Ягудина в студию, заявил, что тот «любит пиариться на чужих трагедиях». Еще один фигурист, Роман Костомаров, по слухам, прервал общение с коллегой после его поступка, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что друзья Анастасии Заворотнюк, у которой, согласно данным прессы, диагностирован рак мозга, поведали о ее самочувствии.

 

ДЦ

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