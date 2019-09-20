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В сети обсуждают стильные наряды и постройневшую фигуру помощницы Петросяна
20 сентября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна не перестает радовать подписчиков своими стильными нарядами. Многие заметили, что Татьяна Брухунова в последнее время постройнела.
В настоящий момент Евгений Ваганович и Татьяна отдыхают в Париже. Брухунова почти каждый день демонстрирует в сети, какие образы она подбирает для прогулок по городу любви.
Особенно понравилась фолловерам фотография молодой женщины в черном платье с цветочным принтом и белым воротничком. Наряд Татьяна дополнила белыми кедами. Также пользователям сети по душе пришелся джинсовый костюм Брухуновой, который она скомбинировала с белой футболкой, черной сумкой и ярко-красным ободком.
Многие заметили, что помощница Петросяна сбросила вес и заявили, что ей очень идет стройность.
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