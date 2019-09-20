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Друзья Заворотнюк рассказали о её самочувствии

20 сентября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о её самочувствии и о том, почему не удалось распознать болезнь на ранней стадии. Они признались, что состояние актрисы ухудшалось стремительно.

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Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

Близкие Заворотнюк рассказали, что за год до беременности никаких проблем со здоровьем у артистки не было. Болезнь обнаружили после родов. Сейчас за состоянием Заворотнюк наблюдают лучшие нейрохирурги страны, и их прогнозы дают надежду на лучшее, передаёт РИА Новости.

«Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше», - поделились знакомые актрисы. Как сообщалось ранее, Заворотнюк пришла в сознание и готовится к следующему этапу лечения.

АБ

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