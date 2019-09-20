"Царевна-лебедь": в сети восхищаются снимком Ренаты Литвиновой в роскошном платье

//Шоу-бизнес 13+

20 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пользователи сети восхищаются новой фотографией известной актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой в роскошном вечернем платье. Многие подписчики сравнили артистку в этом образе с "царевной-лебедем".

На снимке виден силуэт Ренаты на фоне окна. Литвинова одета в полупрозрачное белое платье, украшенное перьями. Особый шик наряду придает длинный шлейф. Образ актриса дополнила изящными серебряными босоножками.

Фолловеры пришли в восторг, увидев эту фотографию. Многим показалось, что Рената напоминает принцессу из сказки или "грустного ангела".

Отметим, что Литвинова любит экспериментировать с нарядами и имеет нестандартный стиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)19 Сен 2019 в 11:18 PDT